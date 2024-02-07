Самые памятные события Олимпийских игр-2014 в Сочи. Фотогалерея
Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи состоялась 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт». Было продемонстрировано представление об истории становления российского государства «Сны о России».
Официальными талисманами Игр стали Белый мишка, Зайка и Леопард.
Президент России Владимир Путин выступил с речью и официально открыл Олимпиаду. Также с приветственным словом выступили глава Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Многим зрителям запомнилось механическое олимпийское кольцо в виде снежинки, которое не раскрылось по техническим причинам.
Во время парада стран флаг сборной России нес призер двух предыдущих Олимпийских игр по бобслею Александр Зубков.
Церемония завершилась зажжением олимпийского огня. Пламя несли многократные олимпийские чемпионы по хоккею и фигурному катанию Владислав Третьяк и Ирина Роднина.
Первая медаль в активе сборной России появилась 9 февраля, когда конькобежка Ольга Граф на дистанции 3000 м выиграла бронзовую медаль.
Саночник Альберт Демченко 9 февраля установил рекорд по количеству участий в зимних Играх в истории Олимпийских игр: он принял участие в своих седьмых подряд Олимпийских играх (он выступал в 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014). В тот же день это достижение повторил японский прыгун с трамплина Нориаки Касай, который участвовал в тех же семи Олимпиадах, что и Демченко.
Первую победу сборная России на Играх в Сочи одержала в командных соревнованиях по фигурному катанию. Золотую медаль для национальной команды завоевали Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, и Елена Ильиных и Никита Кацалапов.
Одним из самых драматичных моментов Олимпиады стало снятие Евгения Плющенко с турнира в мужском одиночном катании. На раскатке фигурист неудачно приземлился выполняя прыжок и повредил спину. После разговора с судьями Плющенко вышел на середину льда, поклонился судьям и покинул лед.
При этом Плющенко, выиграв золото в командных соревнованиях, повторил рекорд 82-летней давности шведа Йиллиса Графстрёма по количеству олимпийских наград в фигурном катании (по 4).
Одним из открытий турнира стала 15-летняя Юлия Липницкая, которая стала первой олимпийской чемпионкой в группе Этери Тутберидзе. Она стала самой юной чемпионкой Зимних Игр в истории России: ранее этого не удавалось никому моложе 20 лет.
Однако в личных соревнованиях фигуристка откатала короткую и произвольную программу, допустив два падения.
Самым титулованным спортсменом турнира стал конькобежец Виктор Ан, который выиграл три золотых и одну бронзовую медали. Спортсмен выступал за сборную Южной Кореи, однако после травмы он не смог продолжить карьеру у себя в стране и в 2011-м году получил российское гражданство.
Ан 15 февраля принес сборной России первую в истории страны победу в шорт-треке Играх, выиграв забег на дистанции 1000 м.
Также 15 февраля Александр Третьяков завоевал первую в истории России победу в скелетоне на Олимпиаде.
Единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одной Олимпиаде стал американец Вик Уайлд, принявший российское гражданство из-за того, что оказался не нужен в США. Он был первым в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, и единственным в истории представителем сборной России по сноуборду, выигравшим золото Игр.
Российская фристайлистка Мария Комиссарова 15 февраля получила серьезную травму позвоночника во время тренировки на олимпийской трассе ски-кросса в Сочи. Спортсменка до сих пор находится в инвалидной коляске.
Фигуристка Аделина Сотникова 20 февраля принесла национальной команде первую в истории женского одиночного катания золотую медаль сборной России.
Сборная России 22 февраля впервые в истории выиграла на Олимпиаде в биатлонной эстафете (до этого последний раз только СССР выигрывал мужскую эстафету в 1988 году). Золото в мужской эстафете 4×7,5 км принесли Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин
Позже эта награда окажется под вопросом из-за дисквалификации Устюгова. Разбирательство по этому поводу продолжается до сих пор. Окончательное решение не принято.
Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов 23 февраля заняли весь пьедестал в гонке на 50 км.
Первое золото России в бобслее-двойках 17 февраля принесли экипаж Александра Зубкова и Алексея Воеводы.
Ужке 23 февраля экипаж Александра Зубкова, состоящий из Алексея Негодайло, Алексея Воеводы и Дмитрия Труненкова, выиграл золото в бобслее на четверках. Так впервые в истории СССР и России в бобслее-четверке была выиграна медаль.
Позже обе золотые медали России в бобслее были аннулированы из-за дисквалификации Зубкова.
Одним из главных разочарований стало поражение сборной России по хоккею. Национальная команда проиграла Финляндии в четвертьфинале со счетом 1:3. Главный тренер национальной команды Зинэтула Билялетдинов взял всю вину за выступление на турнире на себя.
Церемония закрытия Олимпиады прошла 23 февраля на стадионе «Фишт» в Сочи. На параде спортсменов флаг сборной России нес фигурист Максим Траньков.
После инцидента с нераскрывшимся кольцом-снежинкой организаторы обыграли ситуацию. На закрытии в роли снежинок выступали люди, которые составили фигурную композицию из пяти снежинок, четыре из них стали кольцами, а та все же раскрылась после небольшой паузы.
Президент МОК Томас Бах поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в «необычный успех этих зимних Олимпийских игр», а также оргкомитет «Сочи-2014».
«Сегодня мы можем заявить: Россия выполнила все, что обещала. То, на что в других частях света требовались десятилетия, здесь было достигнуто за семь лет», — сказал Бах. По его словам, «все, кто смотрит на Россию непредвзято, увидели новое лицо этой страны: успешное и дружелюбное, патриотичное и открытое всему миру».
Олимпийский огонь в выносной чаше затушил один из талисманов турнира — Белый мишка. После этого по щеке символа покатилась слеза.
После огня на стадионе «Фишт» погасло пламя в факеле на медальной площади в центре Олимпийского парка.
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