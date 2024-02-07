Самые памятные события Олимпийских игр-2014 в Сочи. Фотогалерея

Ровно десять лет назад, 7 февраля 2014-го года, в России стартовали Зимние Олимпийские игры. «РБК Спорт» вспомнил самые яркие события соревнований в Сочи

Фото: Michael Heiman / Getty Images

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи состоялась 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт». Было продемонстрировано представление об истории становления российского государства «Сны о России».

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Официальными талисманами Игр стали Белый мишка, Зайка и Леопард.

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Президент России Владимир Путин выступил с речью и официально открыл Олимпиаду. Также с приветственным словом выступили глава Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Фото: Jung Yeon-Je - Pool/ Getty Images

Многим зрителям запомнилось механическое олимпийское кольцо в виде снежинки, которое не раскрылось по техническим причинам.

Фото: Global Look Press

Во время парада стран флаг сборной России нес призер двух предыдущих Олимпийских игр по бобслею Александр Зубков.

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Церемония завершилась зажжением олимпийского огня. Пламя несли многократные олимпийские чемпионы по хоккею и фигурному катанию Владислав Третьяк и Ирина Роднина.

Фото: Matt Slocum - Pool/Getty Images

Фото: Joe Scarnici / Getty Images

Первая медаль в активе сборной России появилась 9 февраля, когда конькобежка Ольга Граф на дистанции 3000 м выиграла бронзовую медаль.

Ольга Граф (Фото: Streeter Lecka / Getty Images)

Саночник Альберт Демченко 9 февраля установил рекорд по количеству участий в зимних Играх в истории Олимпийских игр: он принял участие в своих седьмых подряд Олимпийских играх (он выступал в 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014). В тот же день это достижение повторил японский прыгун с трамплина Нориаки Касай, который участвовал в тех же семи Олимпиадах, что и Демченко.

Альберт Демченко (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Первую победу сборная России на Играх в Сочи одержала в командных соревнованиях по фигурному катанию. Золотую медаль для национальной команды завоевали Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, и Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Одним из самых драматичных моментов Олимпиады стало снятие Евгения Плющенко с турнира в мужском одиночном катании. На раскатке фигурист неудачно приземлился выполняя прыжок и повредил спину. После разговора с судьями Плющенко вышел на середину льда, поклонился судьям и покинул лед.

При этом Плющенко, выиграв золото в командных соревнованиях, повторил рекорд 82-летней давности шведа Йиллиса Графстрёма по количеству олимпийских наград в фигурном катании (по 4).

Евгений Плющенко (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Одним из открытий турнира стала 15-летняя Юлия Липницкая, которая стала первой олимпийской чемпионкой в группе Этери Тутберидзе. Она стала самой юной чемпионкой Зимних Игр в истории России: ранее этого не удавалось никому моложе 20 лет.

Однако в личных соревнованиях фигуристка откатала короткую и произвольную программу, допустив два падения.

Этери Тутберидзе и Юлия Липницкая (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Самым титулованным спортсменом турнира стал конькобежец Виктор Ан, который выиграл три золотых и одну бронзовую медали. Спортсмен выступал за сборную Южной Кореи, однако после травмы он не смог продолжить карьеру у себя в стране и в 2011-м году получил российское гражданство.

Ан 15 февраля принес сборной России первую в истории страны победу в шорт-треке Играх, выиграв забег на дистанции 1000 м.

Виктор Ан (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Также 15 февраля Александр Третьяков завоевал первую в истории России победу в скелетоне на Олимпиаде.

Александр Третьяков (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одной Олимпиаде стал американец Вик Уайлд, принявший российское гражданство из-за того, что оказался не нужен в США. Он был первым в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, и единственным в истории представителем сборной России по сноуборду, выигравшим золото Игр.

Вик Уайлд (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская фристайлистка Мария Комиссарова 15 февраля получила серьезную травму позвоночника во время тренировки на олимпийской трассе ски-кросса в Сочи. Спортсменка до сих пор находится в инвалидной коляске.

Президент России Владимир Путин 15 февраля во время посещения российской спортсменки Марии Комиссаровой в краснополянской больнице №8. (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Фигуристка Аделина Сотникова 20 февраля принесла национальной команде первую в истории женского одиночного катания золотую медаль сборной России.

Аделина Сотникова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Сборная России 22 февраля впервые в истории выиграла на Олимпиаде в биатлонной эстафете (до этого последний раз только СССР выигрывал мужскую эстафету в 1988 году). Золото в мужской эстафете 4×7,5 км принесли Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин

Позже эта награда окажется под вопросом из-за дисквалификации Устюгова. Разбирательство по этому поводу продолжается до сих пор. Окончательное решение не принято.

Фото: VianneyThibaut / Agence Zoom / Getty Images

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов 23 февраля заняли весь пьедестал в гонке на 50 км.

Максим Вылегжанин, Александр Легков и Илья Черноусов (слева направо) (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первое золото России в бобслее-двойках 17 февраля принесли экипаж Александра Зубкова и Алексея Воеводы.

Александр Зубков и Алексей Воевода (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Ужке 23 февраля экипаж Александра Зубкова, состоящий из Алексея Негодайло, Алексея Воеводы и Дмитрия Труненкова, выиграл золото в бобслее на четверках. Так впервые в истории СССР и России в бобслее-четверке была выиграна медаль.

Позже обе золотые медали России в бобслее были аннулированы из-за дисквалификации Зубкова.

Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Алексей Воевода (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Одним из главных разочарований стало поражение сборной России по хоккею. Национальная команда проиграла Финляндии в четвертьфинале со счетом 1:3. Главный тренер национальной команды Зинэтула Билялетдинов взял всю вину за выступление на турнире на себя.

Илья Ковальчук и Осси Ваананен (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Церемония закрытия Олимпиады прошла 23 февраля на стадионе «Фишт» в Сочи. На параде спортсменов флаг сборной России нес фигурист Максим Траньков.

Фото: Doug Pensinger / Getty Images

После инцидента с нераскрывшимся кольцом-снежинкой организаторы обыграли ситуацию. На закрытии в роли снежинок выступали люди, которые составили фигурную композицию из пяти снежинок, четыре из них стали кольцами, а та все же раскрылась после небольшой паузы.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Президент МОК Томас Бах поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в «необычный успех этих зимних Олимпийских игр», а также оргкомитет «Сочи-2014».

«Сегодня мы можем заявить: Россия выполнила все, что обещала. То, на что в других частях света требовались десятилетия, здесь было достигнуто за семь лет», — сказал Бах. По его словам, «все, кто смотрит на Россию непредвзято, увидели новое лицо этой страны: успешное и дружелюбное, патриотичное и открытое всему миру».

Томас Бах (Фото: Yeon-Je Jung - Pool / Getty Images)

Томас Бах и Владимир Путин (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Олимпийский огонь в выносной чаше затушил один из талисманов турнира — Белый мишка. После этого по щеке символа покатилась слеза.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

После огня на стадионе «Фишт» погасло пламя в факеле на медальной площади в центре Олимпийского парка.