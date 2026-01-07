 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Глава Суперлиги заявил, что причины смерти 32-летнего игрока неизвестны

Бразильский игрок футзального «Норникеля» Фелипе Алекс 6 января умер в возрасте 32 лет. Ближайшие матчи мини‑футбольной Суперлиги начнутся с минуты молчания в память об игроке
Фелипе Алекс
Фелипе Алекс (Фото: телеграм-канал МФК «Норильский никель»)

Причины смерти бразильского игрока «Норильского никеля» Фелипе Алекса на данный момент не установлены. Об этом сообщил «Матч ТВ» президент мини-футбольной Суперлиги Григорий Иванов.

Фелипе Алекс 6 января скончался в возрасте 32 лет. Он умер вскоре после первого матча полуфинала Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Отмечается, что бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.

«Пока до конца не понятно, что произошло, рано о чем‑то говорить. Врачи еще не дали окончательного заключения. Со своей стороны могу сказать, что все игроки проходят обязательное УМО перед началом сезона», — сказал Иванов.

Бразильский игрок футзального «Норникеля» умер в возрасте 32 лет
Спорт
Алекс Фелипе

Иванов отметил, что ближайшие матчи мини‑футбольной Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алекс.

Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.

До перехода в российский клуб Алекс играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов (2018/19).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Теги
мини-футбол Футбол
Лента новостей



