Глава Суперлиги заявил, что причины смерти 32-летнего игрока неизвестны
Причины смерти бразильского игрока «Норильского никеля» Фелипе Алекса на данный момент не установлены. Об этом сообщил «Матч ТВ» президент мини-футбольной Суперлиги Григорий Иванов.
Фелипе Алекс 6 января скончался в возрасте 32 лет. Он умер вскоре после первого матча полуфинала Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Отмечается, что бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.
«Пока до конца не понятно, что произошло, рано о чем‑то говорить. Врачи еще не дали окончательного заключения. Со своей стороны могу сказать, что все игроки проходят обязательное УМО перед началом сезона», — сказал Иванов.
Иванов отметил, что ближайшие матчи мини‑футбольной Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алекс.
Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.
До перехода в российский клуб Алекс играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов (2018/19).
