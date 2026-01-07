Олимпийский чемпион отказался называть Овечкина спортсменом года

Чемпион Игр Елистратов: когда Овечкина называют спортсменом года, я не согласен

Семен Елистратов назвал гимнастку Ангелину Мельникову лучшей спортсменкой 2025 года. Он отметил, что она одна из немногих спортсменок, которая «мелькает в медийном поле, продвигает себя и свой вид спорта»

Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Олимпийский чемпион по шорт‑треку Семен Елистратов в разговоре с «Матч ТВ» высказал несогласие, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является лучшим спортсменом 2025 года.

«Самым медийным и узнаваемым спортсменом считаю Александра Овечкина. Его многие признают спортсменом года, но я не согласен — мой выбор падает в пользу Мельниковой», — сказал Елистратов «Матч ТВ».

Он отметил, что лично знаком с гимнасткой Ангелиной Мельниковой, добавив, что «у нее было много травм, но она восстановилась и выиграла две золотые медали на чемпионате мира». «Это вдохновляет. Отрадно, что Геля одна из немногих, кто мелькает в медийном поле, продвигает себя и свой вид спорта», — добавил Елистратов.

В 2025 году 25-летняя Мельникова стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла серебро в упражнениях на разновысоких брусьях.

40-летний Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.