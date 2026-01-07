 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,52 x 4,7 2 6,2 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,9 x 3,5 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,55 2 1,62 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,3 x 3,5 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Олимпийский чемпион отказался называть Овечкина спортсменом года

Чемпион Игр Елистратов: когда Овечкина называют спортсменом года, я не согласен
Семен Елистратов назвал гимнастку Ангелину Мельникову лучшей спортсменкой 2025 года. Он отметил, что она одна из немногих спортсменок, которая «мелькает в медийном поле, продвигает себя и свой вид спорта»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Олимпийский чемпион по шорт‑треку Семен Елистратов в разговоре с «Матч ТВ» высказал несогласие, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является лучшим спортсменом 2025 года.

«Самым медийным и узнаваемым спортсменом считаю Александра Овечкина. Его многие признают спортсменом года, но я не согласен — мой выбор падает в пользу Мельниковой», — сказал Елистратов «Матч ТВ».

Он отметил, что лично знаком с гимнасткой Ангелиной Мельниковой, добавив, что «у нее было много травм, но она восстановилась и выиграла две золотые медали на чемпионате мира». «Это вдохновляет. Отрадно, что Геля одна из немногих, кто мелькает в медийном поле, продвигает себя и свой вид спорта», — добавил Елистратов.

Рекорд Овечкина и возвращение россиян. Чем запомнился 2025 год в спорте
Спорт
Александр Овечкин

В 2025 году 25-летняя Мельникова стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла серебро в упражнениях на разновысоких брусьях.

40-летний Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Семен Елистратов шорт-трек Ангелина Мельникова спортивная гимнастика
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Ангелина Мельникова фото
Ангелина Мельникова
спортсменка
18 июля 2000 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за погоды в Москве Город, 15:15
Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Евтушенко Спорт, 15:14
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 15:10
Глава Суперлиги заявил, что причины смерти 32-летнего игрока неизвестны Спорт, 14:50
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Как празднуют Рождество в России. Фоторепортаж Общество, 14:29 
Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти Общество, 14:18
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Зеленский раскрыл темы нового раунда переговоров с США Политика, 13:58
Олимпийский чемпион отказался называть Овечкина спортсменом года Спорт, 13:47
Поезд Петербург — Брест остановили в Белоруссии по техническим причинам Общество, 13:45
Polymarket объявил, что ставившим на вторжение в Венесуэлу не дадут денег Политика, 13:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:26
Буданов заявил об «ощутимых результатах» переговоров по Украине в Париже Политика, 13:22