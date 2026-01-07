Защитника клуба НХЛ увезли на носилках после удара о борт во время матча

Защитника клуба НХЛ Флёри увезли на носилках после удара о борт во время матча

Хэйдн Флёри врезался в борт после силового приема форварда «Голден Найтс» Кигана Колесара. Защитник не смог самостоятельно покинуть лед, и его увезли с площадки на носилках под овации болельщиков

Хэйдн Флери (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Канадский защитник «Виннипега Джетс» Хэйдн Флери был доставлен в больницу после удара о борт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом». Об этом сообщил главный тренер «Виннипега» Арниэль Скот.

Инцидент произошел в первом периоде матча «Виннипега» и «Вегаса». Флери врезался в борт после силового приема форварда «Голден Найтс» Кигана Колесара. Защитник не смог самостоятельно покинуть лед и его увезли с площадки на носилках под овации болельщиков. Все игроки «Джетс» в этот момент в знак поддержки вышли на лед. Совершивший силовой прием Колесар не получил штрафа.

«Очевидно, что ему нужно пройти множество обследований, — сказал тренер. — Он, очевидно, ударился спиной, шеей, головой, а затем, конечно же, носом».

«Виннипег» уступил «Вегасу» в овертайме со счетом 3:4.

29-летний Флёри в текущем сезоне провел 17 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ.