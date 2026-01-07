 Перейти к основному контенту
Кучеров набрал два очка и продлил результативную серию в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две передачи в домашней игре с «Колорадо Эвеланш». Он продлил результативную серию до восьми матчей
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две передачи в домашней игре. Он сыграл 300-й матч в НХЛ, в котором набрал два и более очка. Также россиянин продлил результативную серию до восьми матчей.

Всего 32-летний Кучеров набрал 61 очко, забросив 20 шайб и сделав 41 передачу. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Российский вратарь установил рекорд клуба НХЛ по сухим матчам
Спорт
Илья Сорокин

«Тампа» набрал 55 очков в 42 матчах и первое второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Колорадо» с 69 очками в 42 играх расположился на первом месте в Центральном дивизионе.

«Колорадо» в следующем матче 9 января сыграет в домашней встрече с «Оттавой». А «Лайтнинг» через два дня на выезде встретится с «Филадельфией».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш Никита Кучеров
