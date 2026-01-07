Российский вратарь установил рекорд клуба НХЛ по сухим матчам
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 9:0.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам и обновил рекорд клуба по числу сухих матчей в НХЛ.
Теперь на счету россиянина 26 игр сухих игр в НХЛ, что стало лучшим результатом в истории команды. Предыдущий рекорд принадлежал канадскому голкиперу Гленну Решу, который выступал за клуб с 1974 по 1981 год.
30-летний Сорокин в нынешнем сезоне провел четыре матча на ноль, что является лучшим результатом в регулярном чемпионате. В текущем розыгрыше он провел 25 игр, одержав 13 побед при показателе отраженных бросков 91,5%.
«Айлендерс» набрали 52 очка в 43 матчах и занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Девилз» с 46 очками в 43 играх расположился на шестом месте в том же дивизионе.
«Нью-Йорк Айлендерс» в следующем матче 9 января сыграет в гостевой встрече с «Нэшвиллом». А «Нью-Джерси» в тот же день на выезде встретится с «Виннипегом».
