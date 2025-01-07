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Веретенников вошел в тренерский штаб клуба Слуцкого

Веретенников вошел в тренерский штаб Слуцкого в клубе «Шанхай Шэньхуа»
Олег Веретенников работал в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким с 2020 по 2022 год
Олег Веретенников
Олег Веретенников (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Бывший нападающий сборной России по футболу Олег Веретенников стал помощником главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети Weibo.

«Приветствуем Олега Веретенникова в тренерском штабе «Шэньхуа»», — говорится в заявлении.

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Также тренерский штаб команды вошли специалист по реабилитации австриец Патрик Преллер и туниский физиотерапевт Камиль Беттуми.

Веретенников является лучшим бомбардиром в истории Кубка России (24 гола), а также занимает второе место по числу голов в истории чемпионатов страны (143).

54-летний Веретенников работал в тренерском штабе «Краснодара-2», «Ротора» и казахстанского «Тобола». Вместе со Слуцким он с 2020 по 2022 год работал в казанском «Рубине». Его последним местом работы специалиста была краснодарская «Кубань».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В ноябре 2024 года «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата Китая, уступив одно очко клубу «Шанхай Порт».

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Альвина Цаканян
Футбол Леонид Слуцкий ФК Шанхай Шэньхуа
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