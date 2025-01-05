ЦСКА впервые в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе хозяев шайбы забросили Степан Никулин (первая минута), Георгий Иванов (12), Артур Каюмов (32), Рушан Рафиков (39). У гостей отличился Владислав Каменев (6).
ЦСКА впервые уступил «Локомотиву» в нынешнем сезоне. Ранее, 14 ноября, армейцы победили в домашнем матче (2:0), а 8 декабря ярославский клуб уступил на своем льду (1:2).
«Локомотив» набрал 68 очков в 43 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, потерпевший второе поражение подряд, с 57 очками в 41 встрече расположился на второй строчке.
В следующем матче «Локомотив» 7 января примет подмосковный «Витязь», ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с минским «Динамо».
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