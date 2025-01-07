«Локомотив» нанес клубу КХЛ пятое поражение подряд

Ярославский клуб обыграл «Витязь» со счетом 3:0

Рауль Акмальдинов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (45-я минута), Максим Шалунов (55) и Александр Полунин (56).

«Локомотив» набрал 70 очков в 44 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь», потерпевший пятое поражение подряд, с 37 очками в 42 встречах расположился на предпоследней десятой строчке той же конференции.

В следующем матче «Локомотив» 10 января примет московский «Спартак», а «Витязь» 12 января сыграет в домашнем матче с череповецкой «Северсталью».