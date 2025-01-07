 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Локомотив» нанес клубу КХЛ пятое поражение подряд

«Локомотив» нанес «Витязю» пятое поражение подряд в КХЛ
Ярославский клуб обыграл «Витязь» со счетом 3:0
Рауль Акмальдинов
Рауль Акмальдинов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (45-я минута), Максим Шалунов (55) и Александр Полунин (56).

ЦСКА впервые в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ
Спорт
Игроки ХК ЦСКА

«Локомотив» набрал 70 очков в 44 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь», потерпевший пятое поражение подряд, с 37 очками в 42 встречах расположился на предпоследней десятой строчке той же конференции.

В следующем матче «Локомотив» 10 января примет московский «Спартак», а «Витязь» 12 января сыграет в домашнем матче с череповецкой «Северсталью».

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Витязь
Материалы по теме
ЦСКА впервые в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ
Спорт
«Торпедо» прервало победную серию минского «Динамо» в КХЛ
Спорт
Хоккеиста СКА признали лучшим форвардом и новичком недели в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
СК завел дело после массовой драки в центре УфыОбщество, 19:55
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛСпорт, 19:44
На побережье Евпатории выбросило мазут с затонувших танкеровОбщество, 19:41
«Локомотив» нанес клубу КХЛ пятое поражение подрядСпорт, 19:28
Цукерберг анонсировал «значительное сокращение цензуры» в MetaТехнологии и медиа, 19:16
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 19:10
Даниил Медведев стал отцом во второй разСпорт, 19:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В США двух безбилетников нашли мертвыми в отсеке шасси самолета JetBlueОбщество, 19:01
Каким был 2024 год для любителей вина и виноделовВино, 18:46
Сын Трампа прилетел в ГренландиюПолитика, 18:33
«Дьявол республики»: жизнь и карьера Жан-Мари Ле ПенаОбщество, 18:16 
Траньков перенес двустороннюю пневмониюСпорт, 18:05
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:49
Елисейский дворец отдал на суд истории роль Жан-Мари Ле Пена во ФранцииПолитика, 17:46