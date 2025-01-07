Чемпионке Олимпиады по гимнастике предложили выступать за клуб Италии
Олимпийской чемпионке 2021 года по спортивной гимнастике россиянке Виктории Листуновой предложили выступить за итальянский гимнастический клуб. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Совсем скоро Виктория Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — сказала Родионенко.
По данным ТАСС, Листуновой предложили представлять клуб Ginnastica Riccione Academy, который выступает в итальянской серии А-1. Одним из тренеров этой команды является россиянин Антон Столяр.
Олимпийский чемпион 2021 года в командном турнире россиянин Артур Далалоян в сезоне-2022 выступал в итальянской серии А за клуб Gymnastic Romagna Team.
19-летняя Листунова является олимпийской чемпионкой 2021 года в команде и победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.
Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Однако на национальные клубные турниры эти ограничения не распространяются.
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