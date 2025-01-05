Бастрыкин поручил завести дело из-за жестокого обращения с гимнастками
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об оскорблениях и насилии в отношении воспитанников школы художественной гимнастики во Владимирской области. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) № 5 по художественной гимнастике во Владимире. Адвокат Владислав Луньков 4 января на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видео, в котором приводится аудиозапись тренировки в школе. На аудиозаписи слышно, как тренер нецензурно оскорбляет гимнастку и кричит на нее.
Мать одной из спортсменок рассказала в видео, что ее дочь вернулась с тренировки с синяками на лице. Девочка призналась, что тренер неоднократно применяла насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь.
В Федерации гимнастики России также заявили ТАСС о начале разбирательства по инциденту. В организации выразили готовность оказать необходимое содействие следственным органам в установлении деталей происшествия.
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