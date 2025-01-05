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Клебо и Йохауг выиграли лыжную многодневку «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг выиграли лыжную многодневку «Тур де Ски»
Йоханнес Клебо в четвертый раз в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем общего зачета лыжной многодневки «Тур де Ски» сезона 2024/25.

Клебо занял первое место в общем зачете с результатом 3 часа 24 минуты 17,3 секунды. Норвежский лыжник в четвертый раз в карьере стал победителем «Тур де Ски». Второе место занял австриец Мика Вермюлен (отставание — 1 минута 23,1 секунды). Тройку лучших замкнул француз Юго Лапалю (+1.43,7).

У женщин общий зачет выиграла норвежская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг (3:46.59). В тройку лучших также вошли представительница Норвегии Астрид Слинд (+47,0) и американская лыжница Джессика Диггинс (+2.41,0).

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«Тур де Ски» в этом сезоне прошел в Италии и состоял из семи гонок.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Из россиян многодневку «Тур де Ски», которая проводится с сезона 2006/07 в рамках Кубка мира, выигрывали Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017) и Александр Большунов (2020, 2021). В 2022 году у женщин победу одержала россиянка Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева).

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Теги
Альвина Цаканян
лыжи Йоханнес Клебо Тереза Йохауг
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