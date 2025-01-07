Две российские теннисистки вышли во второй круг турнира WTA в Аделаиде
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде (Австралия).
В первом круге россиянка, посеянная на турнире под шестым номером, победила представительницу Чехии, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, Катерину Синякову со счетом 6:3, 0:6, 6:0.
В следующем круге Шнайдер встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Также россиянка Людмила Самсонова в матче первого круга турнира победила чешскую теннисистку Мари Боузкову со счетом 1:6, 6:4, 6:1. В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей пары между россиянкой Анной Калинской (седьмой номер посева) и швейцаркой Белиндой Бенчич, которая отобралась на турнир через квалификацию.
Ранее, 6 января, во второй круг вышли две российские теннисистки: Дарья Касаткина, победившая австралийку Оливию Гадеки, и Екатерина Александрова, обыгравшая канадскую спортсменку Лейлу Фернандес.
Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,064 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Латвии Елена Остапенко.
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