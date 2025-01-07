Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 89 лет

Первый главный тренер в истории «Калгари Флэймз» Эл Макнил скончался в больнице 5 января в возрасте 89 лет

Эл Макнил (Фото: пресс-служба «Калгари Флэймз»)

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и первый главный тренер в истории «Калгари Флэймз» Эл Макнил умер на 90-м году жизни. Об этом сообщила пресс‑служба «Флэймз».

«Эл был великим человеком, которого будет очень не хватать нашей организации. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Норме, сыну Аллистеру, дочери Эллисон, зятю Полу Спарксу и внукам Джеку и Бену», — заявил председатель Calgary Sports and Entertainment Corporation Мюррей Эдвардс.

Макнил скончался 5 января в возрасте 89 лет в одной из больниц Калгари.

Он провел 534 матча в НХЛ на позиции защитника. Макнил выступал за «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз», набрав 92 (17+75) очка.

Маклин четыре раза он выиграл Кубки Стэнли: один раз в качестве главного тренера «Монреаля» и два на посту директора по персоналу игроков. Четвертый Кубок Стэнли он выиграл, занимая пост помощника генерального директора «Калгари». Также Макнил является первым главным тренером в истории «Флэймз».