Умер отец хоккеистов Буре, олимпийский призер Владимир Буре

Четырехкратному призеру Олимпийских игр по плаванию, заслуженному мастеру спорта СССР Владимиру Буре было 73 года. Недавно у него случился сердечный приступ, а в 2017-м бывший спортсмен перенес инсульт

Заслуженный мастер спорта СССР, пловец и хоккейный тренер Владимир Буре умер в Майами в возрасте 73 лет, сообщает «Матч ТВ».

По данным издания, несколько недель назад у Буре случился сердечный приступ. Его госпитализировали, бывший спортсмен жаловался на сильные боли в сердце. В 2017 году Буре перенес тяжелый инсульт и месяц пробыл в коме.

Владимир Буре — отец хоккеистов Павла и Валерия Буре, которые выступали в Национальной хоккейной лиге. Оба — призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, Павел Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам

Владимир Буре является серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр по плаванию, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы в эстафете 1970 года. В 1972-м был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.

В конце 1970-х Буре завершил спортивную карьеру и следующие несколько лет проработал тренером по плаванию. В 1991 году переехал в США.

В 2000 и 2003 годах он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физподготовке «Нью-Джерси». С 2010 по 2012 год был вице-президентом ЦСКА, в 2015—2017 годах работал тренером по физической подготовке сборной Белоруссии по хоккею.