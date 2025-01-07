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«Вашингтон» Овечкина проиграл аутсайдеру Восточной конференции НХЛ

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Баффало Сейбрз» сделал пять бросков в створ ворот и не набрал очков, прервав серию из двух матчей с заброшенными шайбами
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Джей Джей Петерка (5-я минута), Алекс Так (22), Тэйдж Томпсон (33). Решающую попытку в серии буллитов забросил Петерка. У проигравших шайбы Том Уилсон (7-я минута, 32), Алексей Протас (56).

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб
Спорт
Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес пять бросков в створ ворот и не набрал очков, прервав серию из двух матчей с заброшенными шайбами. На его счету уже 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин сыграл свой 1450-й матч в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 19 голов и 11 передач в 23 встречах.

«Вашингтон» набрал 56 очков в 40 играх и занимает первое место в Столичном дивизионе. «Баффало» с 35 очками в 41 матче расположился на последней строчке Атлантического дивизиона.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Баффало Сейбрз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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