Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:4. Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. На счету 39-летнего россиянина теперь 872 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекcандр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин забил пятый гол своей команды. Также он отметился результативной передачей.

На счету Овечкина уже 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин забросил 45 шайб в 75 матчах против «Рейнджерс». В истории лиги больше только у Марио Лемье (61 в 70 играх).

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 23 встречах. Вернувшись в строй после перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 встреч, россиянин забросил уже четыре шайбы в пяти матчах.

«Вашингтон» набрал 55 очков в 39 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 35 очками в 38 играх расположился на 14-й строчке