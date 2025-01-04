Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекcандр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин забил пятый гол своей команды. Также он отметился результативной передачей.
На счету Овечкина уже 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Овечкин забросил 45 шайб в 75 матчах против «Рейнджерс». В истории лиги больше только у Марио Лемье (61 в 70 играх).
Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 23 встречах. Вернувшись в строй после перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 встреч, россиянин забросил уже четыре шайбы в пяти матчах.
«Вашингтон» набрал 55 очков в 39 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 35 очками в 38 играх расположился на 14-й строчке
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