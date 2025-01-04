 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:4. Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. На счету 39-летнего россиянина теперь 872 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекcандр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. 39-летний Овечкин забил пятый гол своей команды. Также он отметился результативной передачей.

На счету Овечкина уже 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин назвал очень скучным свое восстановление после перелома ноги
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин забросил 45 шайб в 75 матчах против «Рейнджерс». В истории лиги больше только у Марио Лемье (61 в 70 играх).

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 23 встречах. Вернувшись в строй после перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 встреч, россиянин забросил уже четыре шайбы в пяти матчах.

«Вашингтон» набрал 55 очков в 39 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 35 очками в 38 играх расположился на 14-й строчке

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Нью-Йорк Рейнджерс
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Владелец «Вашингтона» заявил об ажиотаже из-за погони Овечкина за Гретцки
Спорт
Овечкин сократил отставание от Гретцки, но не принес победу «Вашингтону»
Спорт
Овечкин обратился к фанатам в Новый год фразой о падении и разочаровании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Пушилин выразил соболезнования после гибели журналиста «Известий»Политика, 00:53
МИД пообещал «неотвратимое наказание» за гибель журналиста «Известий»Политика, 00:42
В бундестаге назвали срок возможного визита Шольца в МосквуПолитика, 00:35
Стало известно состояние пострадавших при атаке дрона в ДНР журналистовПолитика, 00:17
Два беспилотника атаковали белгородский поселокПолитика, 00:13
Лихачев аносировал появление АЭС в восьми регионах РоссииОбщество, 00:03
Минцифры сообщило о гибели второго журналиста после атаки дрона в ДНРПолитика, 04 янв, 23:47
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Захарова объяснила необходимость демилитаризации УкраиныПолитика, 04 янв, 23:39
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайбСпорт, 04 янв, 23:17
В ООН отреагировали на гибель корреспондента «Известий» при атаке дронаПолитика, 04 янв, 23:09
Умер главный дирижер русского концертного оркестра Владимир ПоповОбщество, 04 янв, 23:01
В Анапе откроют единый центр по спасению птицОбщество, 04 янв, 22:41
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 04 янв, 22:27
Как беттинг становится драйвером развития спортаОтрасли, 04 янв, 22:06