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Вторые Игры будущего пройдут в ОАЭ в 2025 году

Вторые Игры будущего пройдут в Дубае в 2025 году
Первый мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт, или VR/AR-технологию) состоялся в Казани с 21 февраля по 3 марта
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Игры будущего в 2025 году состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

«Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) в 2025 году. Не мог не сказать про это во всемирный день защиты детей», — написал Столяров.

В Казани завершились Игры будущего
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Игры будущего — мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт, или VR/AR-технологию) по 21 дисциплине.

Первые Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. В них приняли участие более 2 тыс. человек, которые сформировали 294 команды. Возраст спортсменов — от 12 до 62 лет.

Победителями и призерами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

Фиджитал-спорт был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года.

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