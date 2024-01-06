Российский форвард «Каролины» забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский форвард «Каролины» Василий Пономарев отличился заброшенной шайбой и результативной передачей в дебютном матче

Пётр Кочетков и Василий Пономарёв (Фото: USA Today Sports / Reuters)

«Каролина Харрикейнз» победила «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе «Харрикейнз» шайбами отметились Брент Бёрнс (26-я и 54-я минуты), Сет Джарвис (44), Андрей Свечников (53), Дмитрий Орлов (59) и Василий Пономарев (60). У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд (8) и Дилан Строум (17) с передачи Александра Овечкина.

Российский форвард «Каролины» Василий Пономарев провел дебютный матч в НХЛ: ранее нападающий выступал в командах Американской хоккейной лиги (АХЛ). Также помимо гола 21-летний форвард отметился результативной передачей.

Одноклубник Пономарева Андрей Свечников в матче забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. Эта встреча стала шестой подряд, в которой россиянину удалось набрать 2 и более очка. На счету форварда в 24 матчах текущего сезона 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился результативной передачей. Так 38-летний россиянин набрал 100-е очко в матчах против «Каролины»: ему удалось забросить 47 шайб и отдать 53 передачи в 88 матчах против этой команды за карьеру. Также россиянин стал вторым действующим игроком в НХЛ, который набрал 100+ очков против одной команды: это также удалось форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (132 очка против «Нью-Йорк Айлендерс», 125 против «Филадельфии Флайерз» и 104 против «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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Также защитник «Харрикейнз» Орлов, который перешел в клуб в июле 2023 года, проводил первый матч на домашней площадке бывшей команды, за которую выступал с 2011 по 2023 год. В первом периоде «Кэпиталз» показали на арене специальный видеоролик в честь Орлова, который в 2018 году вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

«Каролина» набрала 48 очков в 39 играх и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Вашингтон» расположился на предпоследнем, седьмом, месте в Столичном дивизионе, набрав 42 очка в 37 матчах.