«Спартак» уступил «Динамо» в московском дерби в КХЛ
«Спартак» уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (4-я и 28-я минута) и Седрик Пакетт (53). У проигравших отличились Павел Порядин (45) и Николай Голдобин (57).
В очных встречах у «Динамо» и «Спартака» в нынешнем сезоне счет стал 2–2 (6:3, 3:4 ОТ, 7:8 ОТ, 3:2 ОТ).
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 48 матчах. «Спартак», у которого уже три поражения подряд, расположился на второй строчке с 67 очками в 49 встречах.
В следующем матче «Спартак» 9 января в гостях сыграет с минским «Динамо», «бело-голубые» в тот же день примут «Сочи».
Другие результаты дня:
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ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3;
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1;
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 3:0;
Голкипер Александр Самойлов в 26 лет провел дебютный матч в КХЛ и сразу сделал шатаут.
«Витязь» (Московская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4.