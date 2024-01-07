«Спартак» второй раз в сезоне проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

«Спартак» уступил «Динамо» в московском дерби в КХЛ

«Красно-белые» проиграли в овертайме со счетом 2:3. У «Спартака» уже три поражения подряд, команда продолжает занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Спартак» уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (4-я и 28-я минута) и Седрик Пакетт (53). У проигравших отличились Павел Порядин (45) и Николай Голдобин (57).

В очных встречах у «Динамо» и «Спартака» в нынешнем сезоне счет стал 2–2 (6:3, 3:4 ОТ, 7:8 ОТ, 3:2 ОТ).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 48 матчах. «Спартак», у которого уже три поражения подряд, расположился на второй строчке с 67 очками в 49 встречах.

В следующем матче «Спартак» 9 января в гостях сыграет с минским «Динамо», «бело-голубые» в тот же день примут «Сочи».

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ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3;

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1;

«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 3:0;

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