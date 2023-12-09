Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка мира. Турнир проходит в австрийском Хохфильцене.
Бё показал время 33 минуты 5,1 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах.
Второе и третье место заняли соотечественники Бё: Йоханнес Дале (отставание — 22,6 секунды; 3 промаха) и старший брат Йоханнеса — Тарьей Бё (отставание — 28,4 секунд; 2 промаха).
Нынешняя победа стала в карьере норвежца 75-й. Всего Бё поднимался на подиум 115 раз: на его счету 75 золотых медалей, 21 — серебряных и 19 — бронзовых. Бё необходимо выиграть 8 турниров, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада по количеству побед (83), а также норвежцу остались 20 золотых медалей до рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена (95).
Российские и белорусские спортсмены отстранены от выступления на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).