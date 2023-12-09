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Спорт ,  
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Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежец Йоханнес Бё стал победителем пасьюта на втором этапе Кубка мира. Весь пьедестал заняли биатлонисты из Норвегии
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё (Фото: Global Look Press)

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка мира. Турнир проходит в австрийском Хохфильцене.

Бё показал время 33 минуты 5,1 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах.

Второе и третье место заняли соотечественники Бё: Йоханнес Дале (отставание — 22,6 секунды; 3 промаха) и старший брат Йоханнеса — Тарьей Бё (отставание — 28,4 секунд; 2 промаха).

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Спорт
Йоханнес Бё

Нынешняя победа стала в карьере норвежца 75-й. Всего Бё поднимался на подиум 115 раз: на его счету 75 золотых медалей, 21 — серебряных и 19 — бронзовых. Бё необходимо выиграть 8 турниров, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада по количеству побед (83), а также норвежцу остались 20 золотых медалей до рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена (95).

Российские и белорусские спортсмены отстранены от выступления на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Биатлон

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