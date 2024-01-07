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Союз конькобежцев оказал финансовую помощь семье скончавшейся Середы

Союз конькобежцев России оказал финансовую помощь семье скончавшейся Середы
Шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет от осложнений на фоне гриппа. Похороны пройдут в Саранске 8 января
Анастасия Середа
Анастасия Середа (Фото: Союз конькобежцев России)

Союз конькобежцев России (СКР) оказал финансовую поддержку семьи шорт-трекистки Анастасии Середы, которая скончалась в возрасте 20 лет. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал глава СКР Николай Гуляев.

«Посильная помощь семье оказана. Мы на связи. Федерация оказала финансовую поддержку», — сказал Гуляев.

О смерти Середы стало известно 6 января. Причиной ее смерти стали осложнения на фоне гриппа. Похороны спортсменки пройдут в Саранске 8 января.

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Спорт
Анастасия Середа

Помогли семье спортсменки и в Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга (она выступала за этот регион). «Мы помогли родителям, чем могли — весь Санкт-Петербург конькобежный. Случившееся с Анастасией — шок, не сплю уже вторые сутки. Сделали все, чтобы помочь родителям проводить Анастасию в последний путь», — сообщил президент федерации Николай Третьяков.

Середа родилась 30 марта 2003 года. Она была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Спортсменка занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Союз конькобежцев России шорт-трек
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Шорт-трекистка Середа умерла в возрасте 20 лет
Спорт
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