В Союзе конькобежцев назвали причину смерти двадцатилетней шорт-трекистки

Анастасия Середа попала в больницу Уфы в декабре с инфекционным заболеванием и оказалась в коме. Врачам не удалось ее спасти

Анастасия Середа (Фото: Союз конькобежцев России)

Российская шорт‑трекистка Анастасия Середа, которая скончалась в возрасте 20 лет, попала в больницу в декабре из‑за осложнений при гриппе. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе Союза конькобежцев России.

О смерти Середы стало известно 6 января. Причина смерти спортсменки не называлась.

«Еще в декабре она заболела, говорили, что это грипп, из‑за осложнений оказалась в больнице, потом кома. Боролась за жизнь. Соболезнуем родным и близким спортсменки», — рассказали в Союзе конькобежцев России.

Личный тренер спортсменки Марина Яшина сообщила ТАСС, что похороны состоятся в Саранске 8 января. «Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла», — сказала Яшина.

Середа родилась 30 марта 2003 года. Она была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Спортсменка занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах.