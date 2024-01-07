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В ЦСКА опровергли интерес к экс-футболисту «Спартака» Урунову

В ЦСКА опровергли интерес к бывшему полузащитнику «Спартака» Остону Урунову
У полузащитника Остона Урунова завершился контракт с узбекским «Навбахором». Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейский клуб не заинтересован в подписании 23-летнего футболиста
Остон Урунов
Остон Урунов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Информация об интересе ЦСКА к полузащитнику сборной Узбекистана Остону Урунову не соответствует действительности. Об этом «Матч ТВ» заявил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

«Интереса нет», — сказал Брейдо.

Ранее YouTube‑канал Futbol Vaqti сообщил, что 23-летний Урунов может перейти в российский клуб на правах свободного агента. 1 января у полузащитника истек контракт с узбекским «Навбахором».

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Урунов был игроком «Спартака» в период с 2020 по 2022 год, провел за «красно-белых» девять матчей и забил один мяч. Также в России он выступал за «Уфу» и «Урал». В феврале прошлого года полузащитник вернулся в «Навбахор», где в 32 матчах забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

За сборную Узбекистана полузащитник выступает с 2019 года. В ее составе он провел 20 матчей и забил пять голов.

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Футбол ФК ЦСКА ФК Спартак Москва
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