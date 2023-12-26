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Игрока ЦСКА признали лучшим футболистом года в Узбекистане

Полузащитника ЦСКА Файзуллаева признали лучшим футболистом года в Узбекистане
Аббос Файзуллаев в борьбе за эту награду опередил бывшего полузащитника «Спартака» Остона Урунова и защитника французского «Ланса» Абдукодира Хусанова
Аббос Файзуллаев
Аббос Файзуллаев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев признан лучшим футболистом Узбекистана 2023 года. Об этом сообщается в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) Федерации футбола Узбекистана.

Помимо 20-летнего Файзуллаева, на награду также претендовали бывший полузащитник «Спартака» Остон Урунов (ныне выступающий за наманганский «Навбахор») и защитник Абдукодир Хусанов, выступающий за французский «Ланс».

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне узбекистанец провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал девять результативных передач.

В сборной Узбекистана на счету Файзуллаева восемь матчей и два гола.

Ранее в декабре Файзуллаев был номинирован на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Узбекистан
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