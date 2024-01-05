Надаль проиграл в четвертьфинале первого турнира после травмы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал турнира ATP в австралийском Брисбене.
В 1/4 финала 37-летний испанец уступил австралийцу Джордану Томпсону, 55-й ракетке мира, со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6. Во втором сете испанец не реализовал три матчбола.
Следующим соперником 29-летнего Томпсона будет болгарин Григор Димитров (14-й номер рейтинга ATP).
Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», сейчас занимает 672-е место в мировом рейтинге. В январе прошлого года на Australian Open испанец получил травму бедра, из-за которой пропустил весь сезон.
В четвертьфинале турнира ATP Надаль играл впервые с июня 2022 года, когда дошел до полуфинала Уимблдона.
Турнир в Брисбене завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $661 тыс.
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