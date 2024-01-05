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Надаль проиграл в четвертьфинале первого турнира после травмы

Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале своего первого турнира после травмы
Испанский теннисист уступил в трех сетах 55-й ракетке мира австралийцу Джордану Томпсону. До 1/4 финала турнира ATP Надаль дошел впервые за полтора года
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал турнира ATP в австралийском Брисбене.

В 1/4 финала 37-летний испанец уступил австралийцу Джордану Томпсону, 55-й ракетке мира, со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6. Во втором сете испанец не реализовал три матчбола.

Следующим соперником 29-летнего Томпсона будет болгарин Григор Димитров (14-й номер рейтинга ATP).

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Рафаэль Надаль

Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», сейчас занимает 672-е место в мировом рейтинге. В январе прошлого года на Australian Open испанец получил травму бедра, из-за которой пропустил весь сезон.

В четвертьфинале турнира ATP Надаль играл впервые с июня 2022 года, когда дошел до полуфинала Уимблдона.

Турнир в Брисбене завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $661 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Рафаэль Надаль
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