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Россиянка снялась с турнира WTA в Аделаиде перед матчем с украинкой

Россиянка Потапова снялась с турнира WTA в Аделаиде перед матчем с украинкой
Анастасия Потапова сообщила, что не сможет сыграть в стартующем 8 января турнире из-за травмы. В первом круге ее соперницей должна была стать украинка Леся Цуренко
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), что не сможет сыграть на турнире WTA в австралийской Аделаиде из-за травмы.

«Я с нетерпением ждала возможности сыграть в Аделаиде. Но, с сожалению, из-за травмы, полученной в Брисбене, мне пришлось сняться с турнира, чтобы у меня был шанс выступить здоровой в Мельбурне. Я и команда сделаем все возможное, чтобы подготовиться к Australian Open», — написала Потапова в сторис.

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Турнир в Аделаиде с призовых фондом более $900 тыс. стартует 8 января. В первом круге Потапова должна была сыграть против украинки Леси Цуренко.

Россиянка на этой неделе получил травму в четвертьфинальном матче в Брисбене против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в итоге выиграла этот турнир.

Потапова занимает 28-е место в мировом рейтинге (пятая из россиянок). Она выиграла два турнира WTA в карьере.

Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», стартует 14 января.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Потапова
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