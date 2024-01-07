Россиянка Потапова снялась с турнира WTA в Аделаиде перед матчем с украинкой

Россиянка снялась с турнира WTA в Аделаиде перед матчем с украинкой

Анастасия Потапова сообщила, что не сможет сыграть в стартующем 8 января турнире из-за травмы. В первом круге ее соперницей должна была стать украинка Леся Цуренко

Анастасия Потапова (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), что не сможет сыграть на турнире WTA в австралийской Аделаиде из-за травмы.

«Я с нетерпением ждала возможности сыграть в Аделаиде. Но, с сожалению, из-за травмы, полученной в Брисбене, мне пришлось сняться с турнира, чтобы у меня был шанс выступить здоровой в Мельбурне. Я и команда сделаем все возможное, чтобы подготовиться к Australian Open», — написала Потапова в сторис.

Турнир в Аделаиде с призовых фондом более $900 тыс. стартует 8 января. В первом круге Потапова должна была сыграть против украинки Леси Цуренко.

Россиянка на этой неделе получил травму в четвертьфинальном матче в Брисбене против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в итоге выиграла этот турнир.

Потапова занимает 28-е место в мировом рейтинге (пятая из россиянок). Она выиграла два турнира WTA в карьере.

Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», стартует 14 января.