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Уроженка Москвы победила вторую ракетку мира в финале турнира в Брисбене

Рыбакина разгромила Соболенко в финале теннисного турнира в Брисбене
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина в решающем матче разгромила белоруску Арину Соболенко со счетом 6:0, 6:3. Она выиграла свой шестой титул WTA в карьере
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA в австралийском Брисбене.

В финальном матче 24-летняя Рыбакина победила белоруску Арина Соболенко, вторую ракетку мира, со счетом 6:0, 6:3.

В личных встречах счет у них стал 5–3 в пользу белорусской теннисистки.

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Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. Сейчас она занимает четвертое место в рейтинге WTA, на ее счету стало шесть титулов под эгидой организации. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона.

За свою победу Рыбакина получит $220 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Соболенко достанется $135 тыс. и 325 очков.

В параллельном финале в новозеландском Окленде американка Кори Гауфф (третья ракетка мира) обыграла украинку Элину Свитолину (25). Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Для 19-летней американки это седьмой титул WTA в карьере.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Елена Рыбакина Арина Соболенко
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