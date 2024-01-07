Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет

Шорт-трекистка Середа умерла в возрасте 20 лет

О смерти спортсменки сообщил Союз конькобежцев, причину организация не назвала. Девушка была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва, она занимала призовые места в эстафете на соревнованиях Кубка России

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла на 21-м году жизни, сообщил Союз конькобежцев России в телеграм-канале.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — сказано в сообщении.

Причину смерти спортсменки в организации не назвали. Союз выразил соболезнования близким девушки.

Середа родилась 30 марта 2003 года. Она была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Спортсменка занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах.

В основном зачете Середа представляла Санкт-Петербург, а в параллельном — Мордовию.

Имела звание мастера спорта России.