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Шорт-трекистка Середа умерла в возрасте 20 лет

Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
О смерти спортсменки сообщил Союз конькобежцев, причину организация не назвала. Девушка была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва, она занимала призовые места в эстафете на соревнованиях Кубка России

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла на 21-м году жизни, сообщил Союз конькобежцев России в телеграм-канале.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — сказано в сообщении.

Причину смерти спортсменки в организации не назвали. Союз выразил соболезнования близким девушки.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Середа родилась 30 марта 2003 года. Она была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Спортсменка занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах. 

В основном зачете Середа представляла Санкт-Петербург, а в параллельном — Мордовию.

Имела звание мастера спорта России.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
шорт-трек Союз конькобежцев России конькобежцы
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