Шорт-трекистка Середа умерла в возрасте 20 лет
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла на 21-м году жизни, сообщил Союз конькобежцев России в телеграм-канале.
«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — сказано в сообщении.
Причину смерти спортсменки в организации не назвали. Союз выразил соболезнования близким девушки.
Середа родилась 30 марта 2003 года. Она была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Спортсменка занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах.
В основном зачете Середа представляла Санкт-Петербург, а в параллельном — Мордовию.
Имела звание мастера спорта России.
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