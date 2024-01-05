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Касаткина проиграла второй ракетке мира в 1/4 финала турнира в Брисбене

Касаткина проиграла Соболенко в 1/4 финала турнира WTA в Брисбене
Третья ракетка России уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6. На турнире в Брисбене больше не осталось представительниц России
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в австралийском Брисбене.

В 1/4 финала 26-летняя Касаткина уступила белоруске Арине Соболенко, второй ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.

Следующей соперницей Соболенко станет соотечественница Виктория Азаренко. Во втором полуфинале сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и чешка Линда Носкова, победившая 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

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Касаткина занимает 18-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.

Турнир в Брисбене завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,73 млн.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Дарья Касаткина Арина Соболенко
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