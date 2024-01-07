Российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Бостон Брюинз» со счетом 3:7 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе проигравших шайбы забросили Брэйден Пойнт (1-я и 36-я минуты) и российский форвард Никита Кучеров (28). У победителей отличились Трент Фредерик (5, 22), Чарли Макэвой (15), Давид Пастрняк (29), Морган Гики (42), Джейк Дебраск (57) и Чарли Койл (58).
Кучеров отметился еще двумя результативными передачами. 30-летний россиянин единолично возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, набрав 67 (28+39) очков в 40 матчах. Россиянин опередил форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (65 очков).
Кроме того, Кучеров вышел на чистое четвертое место в списке лучших ассистентов в истории «Тампы». Теперь у российского форварда 492 передачи, он обошел Венсана Лекавалье.
На третьей строчке в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона еще один россиянин — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Он забросил шайбу и отдал результативную передачу в гостевом матче против «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б). На счету Панарина 55 (25+30) очков.