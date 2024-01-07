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Российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

Кучеров набрал три очка и единолично возглавил гонку бомбардиров сезона в НХЛ
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка в матче против «Бостона» (3:7). На счету россиянина теперь 67 (28+39) очков в 40 матчах
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Бостон Брюинз» со счетом 3:7 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе проигравших шайбы забросили Брэйден Пойнт (1-я и 36-я минуты) и российский форвард Никита Кучеров (28). У победителей отличились Трент Фредерик (5, 22), Чарли Макэвой (15), Давид Пастрняк (29), Морган Гики (42), Джейк Дебраск (57) и Чарли Койл (58).

Кучеров отметился еще двумя результативными передачами. 30-летний россиянин единолично возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, набрав 67 (28+39) очков в 40 матчах. Россиянин опередил форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (65 очков).

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Никита Кучеров

Кроме того, Кучеров вышел на чистое четвертое место в списке лучших ассистентов в истории «Тампы». Теперь у российского форварда 492 передачи, он обошел Венсана Лекавалье.

На третьей строчке в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона еще один россиянин — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Он забросил шайбу и отдал результативную передачу в гостевом матче против «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б). На счету Панарина 55 (25+30) очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Никита Кучеров
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