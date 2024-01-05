НХЛ выбрала трех россиян для участия в Матче звезд

НХЛ выбрала Кучерова, Капризова и Шестеркина для участия в Матче звезд

Лига выбрала по одному игроку от каждой из 32 команд. В списке трое россиян — Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Игорь Шестеркин. Не оказалось в нем Александра Овечкина. Еще 12 участников болельщики определят голосованием

Никита Кучеров (Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ на своем сайте объявила первых 32 участников Матча звезд нынешнего сезона.

Было выбрано по одному игроку от каждой из 32 команд. Матч звезд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля.

В список вошли три российских хоккеиста — нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), лидирующий сейчас в списке лучших бомбардиров сезона, и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), а также голкипер Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Не оказалось в этом списке капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, несмотря на то, что он является лучшим бомбардиром своего клуба. Вместо него от «Кэпиталз» был выбран форвард Том Уилсон.

Отказался от участия в Матче звезд российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне. Он объяснил свое решение скорым рождением второго ребенка. Женой Панарина является дочь бывшего тренера сборной России Олега Знарка Алиса.

По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов — четыре вратаря и восемь полевых игроков.

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Полный список из 32 первых участников Матча звезд:

Столичный дивизион — Игорь Шестеркин («Рейнджерс», второй Матч звезд в карьере), Сидни Кросби («Питтсбург», 6), Том Уилсон («Вашингтон», 2), Себастьян Ахо («Каролина», 3), Бун Дженнер («Коламбус», 1), Трэвис Конекны («Филадельфия», 2), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 3), Мэтью Барзал («Айлендерс», 3);

Атлантический дивизион — защитник Расмус Далин («Баффало», 2), Кучеров («Тампа», 5), Давид Пастрняк («Бостон», 4), Алекс Дебринкат («Детройт», 2), Остон Мэттьюс («Торонто», 5), Ник Сузуки («Монреаль», 3), Брэди Ткачук («Оттава», 4), Сэм Райнхарт («Флорида», 1);

Центральный дивизион — Джейк Эттинджер («Даллас», 2), Коннор Хеллебайк («Виннипег», 4), Капризов («Миннесота», 3), Натан Маккиннон («Колорадо», 5), Клейтон Келлер («Аризона», 4), Коннор Бедард («Чикаго», 1), Роберт Томас («Сент-Луис», 1), Филип Форсберг («Нэшвилл», 2);

Тихоокеанский дивизион — Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес»), защитник Куинн Хьюз («Ванкувер»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 7), Джек Айкел («Вегас», 4), Томаш Гертл («Сан-Хосе», 2), Оливер Бьоркстранд («Сиэтл», 1), Элиас Линдхольм («Калгари», 1), Фрэнк Ватрано («Анахайм», 1).