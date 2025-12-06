Отобравшийся на ОИ российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон

Отобравшийся на Игры ски-альпинист Филиппов пока не получил лицензию на сезон

В настоящее время лицензии для выступления на турнирах ISMF в нейтральном статусе есть у Александра Антонова, Андрея Федорова, Ирины Рачинской и Даниила Слушкина

Фото: Личный архив Никиты Филиппова

Никита Филиппов, единственный отобравшийся на Олимпиаду 2026 года российский ски-альпинист, пока не получил лицензию, дающую право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) в нынешнем сезоне. Список атлетов опубликован на сайте ISMF.

Лицензии ISMF в данный момент получили четыре российских ски-альпиниста — Андрей Федоров, Александр Антонов, Даниил Слушкин и Ирина Рачинская. Они могут выступать на турнирах ISMF в нейтральном статусе.

Филиппов в прошлом сезоне прошел отбор на Олимпийские игры, набрав необходимое количество квалификационных очков. Для выступления на Играх 23-летний россиянин еще должен получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Пока такие приглашения есть только у фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Филиппов на чемпионате мира 2025 года занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.