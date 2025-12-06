 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,93 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,12 x 3,25 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,25 x 6 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,28 x 5,8 2 10 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,78 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,1 2 1,72 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Олимпиада-2026⁠,
0

Отобравшийся на ОИ российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон

Отобравшийся на Игры ски-альпинист Филиппов пока не получил лицензию на сезон
Сюжет
Олимпиада-2026
В настоящее время лицензии для выступления на турнирах ISMF в нейтральном статусе есть у Александра Антонова, Андрея Федорова, Ирины Рачинской и Даниила Слушкина
Фото: Личный архив Никиты Филиппова
Фото: Личный архив Никиты Филиппова

Никита Филиппов, единственный отобравшийся на Олимпиаду 2026 года российский ски-альпинист, пока не получил лицензию, дающую право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) в нынешнем сезоне. Список атлетов опубликован на сайте ISMF.

Лицензии ISMF в данный момент получили четыре российских ски-альпиниста — Андрей Федоров, Александр Антонов, Даниил Слушкин и Ирина Рачинская. Они могут выступать на турнирах ISMF в нейтральном статусе.

Филиппов в прошлом сезоне прошел отбор на Олимпийские игры, набрав необходимое количество квалификационных очков. Для выступления на Играх 23-летний россиянин еще должен получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Пока такие приглашения есть только у фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Филиппов на чемпионате мира 2025 года занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
ски-альпинизм Олимпиада-2026 Никита Филиппов
Материалы по теме
Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026
Спорт
В федерации оценили шансы прыгунов и двоеборцев отобраться на Олимпиаду
Спорт
МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 11:42 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 11:42
«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper Политика, 12:13
Долина показала предъявленный мошенником паспорт с фото Человека-паука Общество, 12:11
Отобравшийся на ОИ российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон Спорт, 12:06
Ставка на рост и надежды на ставку: инвестиционные стратегии на 2026 год #всенабиржу!, 12:04
В Москве с ножом напали на директора театра «Лица» Общество, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Россиянам начали приходить уведомления о создании домовых чатов в MAX Общество, 11:49
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
WSJ рассказала, зачем команда Трампа может помешать «мегасделке» Netflix Бизнес, 11:41
Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox Политика, 11:31
Синдром выгоревшего собственника: как распознать и остановить угрозуПодписка на РБК, 11:28
Стала известна дата первого боя Ивана Емельяненко после выхода из тюрьмы Спорт, 11:21
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
83 млн рабочих мест исчезнут. Какие метанавыки помогут спасти карьеруПодписка на РБК, 11:04