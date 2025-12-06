 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Тренер сборной Норвегии назвал «шоу уродов» жеребьевку ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Церемония длилась больше двух часов, она изобиловала элементами шоу, кроме того, Джанни Инфантино наградил Дональда Трампа Премией мира от ФИФА
Столе Сольбаккен
Столе Сольбаккен (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен считает странной прошедшую церемонию жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом он заявил TV 2.

«Это было своего рода шоу уродов. Словно заглядываешь в альбом футбольных карточек, где представлены звезды прошлого и твои собственные герои. Среди них есть легенды тренерского мастерства современности и прошлого, а также игроки, побеждавшие в чемпионатах мира», — сказал Сольбаккен.

Церемония длилась больше двух часов. Было несколько музыкальных номеров, кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа Премией мира от ФИФА. «Надо сказать, что на сцене было много развлечений. К счастью, мы уже закончили», — добавил Сольбаккен.

Сборная Норвегии сыграет на турнире в группе I c Францией, Сенегалом и победителем межконтинентальных стыков (Ирак, Боливия или Суринам).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 сборная Норвегии по футболу
