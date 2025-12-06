Тренер сборной Норвегии назвал «шоу уродов» жеребьевку ЧМ-2026
Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен считает странной прошедшую церемонию жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом он заявил TV 2.
«Это было своего рода шоу уродов. Словно заглядываешь в альбом футбольных карточек, где представлены звезды прошлого и твои собственные герои. Среди них есть легенды тренерского мастерства современности и прошлого, а также игроки, побеждавшие в чемпионатах мира», — сказал Сольбаккен.
Церемония длилась больше двух часов. Было несколько музыкальных номеров, кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа Премией мира от ФИФА. «Надо сказать, что на сцене было много развлечений. К счастью, мы уже закончили», — добавил Сольбаккен.
Сборная Норвегии сыграет на турнире в группе I c Францией, Сенегалом и победителем межконтинентальных стыков (Ирак, Боливия или Суринам).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
