Агент рассказал об охране российских хоккеистов в НХЛ после 24 февраля

По словам Дэна Мильштейна, когда хоккеисты были на выездных матчах, их дома патрулировали полицейские машины

Фото: Андрей Василевский - слева (Nathan Denette / Global look press)

Российские хоккеисты получили дополнительную охрану после 24 февраля 2022 года, рассказал в интервью журналисту Вите Кравченко агент Дэн Мильштейн.

По его словам, после 24 февраля на две-три недели ко многим российским хоккеистам приставили дополнительную охрану. Это было сделано при поддержке его агентства, клубов лиги и НХЛ. «Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины», — сказал Мильштейн, отметив, что никаких серьезных эксцессов не было.

По словам агента, после 24 февраля он сам получал письма от канадцев и американцев с вопросами, как мог работать с Россией, однако потом ситуация изменилась. «В отличие от других наций их больше интересует то, что происходит дома, а не то, что происходит за тридевять земель», — заявил он.

Мильштейн — один из самых влиятельных агентов НХЛ. Он ведет дела таких звезд НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс») и многих других. По оценке самого Мильштейна, его агентство ведет дела почти 10% от всех игроков НХЛ.