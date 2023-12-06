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Спорт ,  
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Агент рассказал об охране российских хоккеистов в НХЛ после 24 февраля

Агент Кучерова рассказал об охране российских хоккеистов в НХЛ после 24 февраля
По словам Дэна Мильштейна, когда хоккеисты были на выездных матчах, их дома патрулировали полицейские машины
Фото: Андрей Василевский - слева (Nathan Denette / Global look press)
Фото: Андрей Василевский - слева (Nathan Denette / Global look press)

Российские хоккеисты получили дополнительную охрану после 24 февраля 2022 года, рассказал в интервью журналисту Вите Кравченко агент Дэн Мильштейн.

По его словам, после 24 февраля на две-три недели ко многим российским хоккеистам приставили дополнительную охрану. Это было сделано при поддержке его агентства, клубов лиги и НХЛ. «Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины», — сказал Мильштейн, отметив, что никаких серьезных эксцессов не было.

По словам агента, после 24 февраля он сам получал письма от канадцев и американцев с вопросами, как мог работать с Россией, однако потом ситуация изменилась. «В отличие от других наций их больше интересует то, что происходит дома, а не то, что происходит за тридевять земель», — заявил он.

Мильштейн — один из самых влиятельных агентов НХЛ. Он ведет дела таких звезд НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс») и многих других. По оценке самого Мильштейна, его агентство ведет дела почти 10% от всех игроков НХЛ.

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Хоккей НХЛ

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