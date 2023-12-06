Лидер клуба РПЛ объяснил отказ выступать за сборную России
Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян объяснил отказ выступать за сборную России тем, что ранее дал согласие играть за команду Армении. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«За две недели до вызова в сборную России мне позвонили из Армении и сказали, что готовы сделать нужные документы. Ответил: «Отлично! Супер! Готов!» — рассказал Севикян.
«Через какое-то время мне позвонили из клуба, поздравили с вызовом. Я спросил: «С чем меня поздравляют, если у меня нет армянского паспорта и я еще не могу выступать за сборную Армении?» Мне сказали, что я, оказывается, вызван в сборную России», — добавил он.
Севикян признался, что был очень удивлен вызову в сборную России.
«Это было неожиданно. Потому что изначально был вызов без меня, а уже потом появился большой список, в котором я и оказался, — отметил полузащитник. — Не ожидал этого совсем. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем Карпиным (главный тренер сборной России. — «РБК Спорт»), ни с РФС. Я высказался публично и все».
Главный тренер сборной России в ответ на решение Севикяна заявил, что не осуждает его. Полузащитник «Пари НН» поблагодарил Карпина за то, что отнесся к его решению с пониманием. «Очень приятно, когда такой человек, как Валерий Георгиевич, даже когда игрок не едет в его сборную, так реагирует. Большое спасибо ему за это! Других чувств и быть не может. Только благодарность», — отметил он.
22-летний Севикян 31 августа сообщил, что отказался от вызова в сборную России на сентябрьские матчи, чтобы выступать за Армению. В РФС в ответ на заявление Севикяна подчеркнули, что у игрока российское гражданство, а в организации не получали никаких запросов от ФИФА и Федерации футбола Армении. В Федерации футбола Армении заявили, что занимаются оформлением документов, чтобы Севикян сыграл за сборную страны уже в октябре.
Севикян является воспитанником московского «Локомотива», выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. За молодежную сборную провел четыре матча. 12 октября дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).
В нынешнем сезоне РПЛ он забил четыре гола в составе «Пари НН», являясь лучшим бомбардиром клуба.