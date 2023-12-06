Лидер клуба РПЛ объяснил отказ выступать за сборную России

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, объясняя отказ от выступления за сборную России, признался, что был очень удивлен вызову в команду

Эдгар Севикян (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян объяснил отказ выступать за сборную России тем, что ранее дал согласие играть за команду Армении. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«За две недели до вызова в сборную России мне позвонили из Армении и сказали, что готовы сделать нужные документы. Ответил: «Отлично! Супер! Готов!» — рассказал Севикян.

«Через какое-то время мне позвонили из клуба, поздравили с вызовом. Я спросил: «С чем меня поздравляют, если у меня нет армянского паспорта и я еще не могу выступать за сборную Армении?» Мне сказали, что я, оказывается, вызван в сборную России», — добавил он.

Севикян признался, что был очень удивлен вызову в сборную России.

«Это было неожиданно. Потому что изначально был вызов без меня, а уже потом появился большой список, в котором я и оказался, — отметил полузащитник. — Не ожидал этого совсем. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем Карпиным (главный тренер сборной России. — «РБК Спорт»), ни с РФС. Я высказался публично и все».

Главный тренер сборной России в ответ на решение Севикяна заявил, что не осуждает его. Полузащитник «Пари НН» поблагодарил Карпина за то, что отнесся к его решению с пониманием. «Очень приятно, когда такой человек, как Валерий Георгиевич, даже когда игрок не едет в его сборную, так реагирует. Большое спасибо ему за это! Других чувств и быть не может. Только благодарность», — отметил он.

22-летний Севикян 31 августа сообщил, что отказался от вызова в сборную России на сентябрьские матчи, чтобы выступать за Армению. В РФС в ответ на заявление Севикяна подчеркнули, что у игрока российское гражданство, а в организации не получали никаких запросов от ФИФА и Федерации футбола Армении. В Федерации футбола Армении заявили, что занимаются оформлением документов, чтобы Севикян сыграл за сборную страны уже в октябре.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива», выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. За молодежную сборную провел четыре матча. 12 октября дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).

В нынешнем сезоне РПЛ он забил четыре гола в составе «Пари НН», являясь лучшим бомбардиром клуба.