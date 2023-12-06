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Спорт ,  
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Этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменили из-за морозов

Этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменили из-за морозов
Следующий этап Кубка России должен пройти в Ижевске 18–21 января 2024 года
Биатлонистка&nbsp;Кристина Резцова
Биатлонистка Кристина Резцова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из-за морозов. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Третий этап Кубка России в Тюмени был запланирован на 6–10 декабря. По прогнозу Gismeteo, в эти дни температура опустится до минус 32 градусов днем и до минус 39 градусов ночью.

Ранее СБР опубликовал сообщение об отмене только спринтерских гонок третьего этапа, которые должны были состояться в среду.

Следующий этап Кубка России должен пройти в Ижевске 18–21 января 2024 года. На данный момент в личном зачете у мужчин лидирует Эдуард Латыпов, у женщин — Кристина Резцова.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Биатлон спорт

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