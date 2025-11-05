Россиянка вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде

 Перейти к основному контенту
Кудерметова и бельгийка Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA в парах
Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс за выход в финал поспорят с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд
Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова
Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images for WTA)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс выиграли свой заключительный матч на групповом этапе Итогового турнира WTA в Эр-Рияде в парном разряде и вышли в полуфинал.

Кудерметова и Мертенс обыграли итальянок Сару Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:3, 6:3.

На их счету две победы в трех матчах, из группы Мартины Навратиловой в полуфинал также вышла пара Се Шувэй / Елена Остапенко (Тайвань / Латвия).

За выход в финал Кудерметова и Мертенс поспорят с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.

В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс вместе выиграли Уимблдон, дошли до двух финалов на турнирах WTA 1000 и полуфинала US Open. В 2022 году они уже выигрывали Итоговый турнир в парном разряде.

В Эр-Рияде также выступает российская пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер, но после двух поражений в группе они потеряли шансы на выход в полуфинал.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Вероника Кудерметова
