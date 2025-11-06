«Спартак» крупно проиграл чемпиону КХЛ
Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» победил московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:2.
У хозяев льда дубль оформил Максим Шалунов (24-я и 42-я минуты), по голу у Максима Березкина (26), Байрона Фрэза (30), Александра Полунина (36).
У «Спартака» дважды забил Адам Ружичка (53, 60).
«Локомотив» выиграл четвертый матч подряд и лидирует в Западной конференции. У «Спартака» второе поражение в трех последних матчах и шестое место.
