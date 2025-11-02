 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Спартак» крупно проиграл худшей команде КХЛ

«Спартак» крупно проиграл аутсайдеру КХЛ «Сочи»
«Сочи» победил впервые за десять матчей, обыграв «Спартак» со счетом 5:2

Московский «Спартак» проиграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:5.

У хозяев отличились Уильям Биттен (24-я и 50-я минуты), Артур Тянулин (38-я), Николай Поляков (38-я) и Тимур Хафизов (60-я). У Кэмерона Ли три передачи.

У «Спартака» забили Никита Коростелев (40-я) и Нэйтан Тодд (43-я).

За «Сочи» в этом матче дебютировал вратарь Илья Самсонов, его заменили после двух периодов.

«Спартак» проиграл впервые за три матча и занимает седьмое место в Западной конференции.

У «Сочи» прервалась девятиматчевая серия поражений, он занимает последнее место в сводной таблице чемпионата.

Результаты других матчей дня:

«Трактор» — «Сибирь» — 4:3;

«Автомобилист» — «Торпедо» — 0:2;

«Салават Юлаев» — «Локомотив» — 164.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
КХЛ ХК Спартак ХК Сочи
