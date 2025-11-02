«Спартак» крупно проиграл худшей команде КХЛ
Московский «Спартак» проиграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:5.
У хозяев отличились Уильям Биттен (24-я и 50-я минуты), Артур Тянулин (38-я), Николай Поляков (38-я) и Тимур Хафизов (60-я). У Кэмерона Ли три передачи.
У «Спартака» забили Никита Коростелев (40-я) и Нэйтан Тодд (43-я).
За «Сочи» в этом матче дебютировал вратарь Илья Самсонов, его заменили после двух периодов.
«Спартак» проиграл впервые за три матча и занимает седьмое место в Западной конференции.
У «Сочи» прервалась девятиматчевая серия поражений, он занимает последнее место в сводной таблице чемпионата.
Результаты других матчей дня:
«Трактор» — «Сибирь» — 4:3;
«Автомобилист» — «Торпедо» — 0:2;
«Салават Юлаев» — «Локомотив» — 164.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы