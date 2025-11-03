Футболисты назвали символическую сборную года по версии FIFPro

Из 11 игроков, вошедших в символическую сборную, пятеро представляли ПСЖ, по два футболиста — «Реал» и «Барселону». Только троих выбирали в сборную FIFPro и в прошлом году

Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала символическую сборную 2025 года, которая была выбрана по итогам голосования более 26 тыс. игроков из 68 стран мира.

Из 11 выбранных игроков пятеро играли за «Пари Сен-Жермен»: обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья, а также ушедший в «Манчестер Сити» вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Также в символическую сборную вошли Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Педри и Ламин Ямаль («Барселона»).

Фото: FIFPro

Мбаппе, ван Дейк и Беллингем были в символической сборной и в 2024 году.

ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира.