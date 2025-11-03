 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,45 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,35 x 3,8 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,4 x 3,95 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,7 2 3,95 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 7,9 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 13 2 46 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,7 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,15 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Футболисты назвали символическую сборную года по версии FIFPro

FIFPro: стала известна символическая сборная 2025 года по версии футболистов
Из 11 игроков, вошедших в символическую сборную, пятеро представляли ПСЖ, по два футболиста — «Реал» и «Барселону». Только троих выбирали в сборную FIFPro и в прошлом году
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала символическую сборную 2025 года, которая была выбрана по итогам голосования более 26 тыс. игроков из 68 стран мира.

Из 11 выбранных игроков пятеро играли за «Пари Сен-Жермен»: обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья, а также ушедший в «Манчестер Сити» вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Также в символическую сборную вошли Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Педри и Ламин Ямаль («Барселона»).

Фото: FIFPro
Фото: FIFPro

Мбаппе, ван Дейк и Беллингем были в символической сборной и в 2024 году.

ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Джанлуиджи Доннарумма Усман Дембеле ПСЖ ФК Барселона Реал Мадрид Челси ФК Ливерпуль
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
Материалы по теме
Ямаль перестал раздавать бесплатные автографы
Спорт
Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов
Спорт
Футболист «Барселоны» Педри получил травму
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита Илариона Политика, 19:29
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Футболисты назвали символическую сборную года по версии FIFPro Спорт, 19:19
Акции Amazon подскочили на 6% после сделки с OpenAI на $38 млрд Инвестиции, 19:16
OpenAI заключила сделку на $38 млрд с Amazon Web Services Технологии и медиа, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Тренер оценил форму отстраненного Кузнецова в «процентах от Макдэвида» Спорт, 18:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Алиев призвал Армению не пугаться возвращения азербайджанцев Политика, 18:42
Российская ПВО сбила 15 дронов в трех приграничных регионах Политика, 18:38
Российский турист пропал на пляже Пхукета Общество, 18:37
Хинштейн назвал Курск «не прачечной для биографии» после приезда Апачева Политика, 18:24
Bloomberg узнал, что Британия отправила Украине новую партию Storm Shadow Политика, 18:17
Апачев счел «недоразумением» ситуацию с его концертом перед «БАРС-Курск» Политика, 18:13