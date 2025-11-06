Аутсайдер Серии А назначил главным тренером Даниеле де Росси
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Даниеле де Росси возглавил «Дженоа», который находится в зоне вылета из Серии А. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Дженоа» в первых девяти турах не одержал ни одной победы и уволил Патрика Виейру. После этого команда выиграла первый матч в турнире и сейчас занимает 18-е место.
Де России в январе 2024 года сменил Жозе Моуринью в «Роме», но уже в сентябре был уволен. В сезоне 2022/23 он работал в клубе второй лиги СПАЛ.
Ближайший матч «Дженоа» проведет с замыкающей таблицу «Фиорентиной» 9 декабря.
