Аутсайдер Серии А назначил главным тренером Даниеле де Росси

Последним клубом де Росси была «Рома», где он проработал меньше года. «Дженоа» занимает 18-е место в таблице, выиграв только один матч из 10

Даниеле Де Росси (Фото: Getty Images)

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Даниеле де Росси возглавил «Дженоа», который находится в зоне вылета из Серии А. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Дженоа» в первых девяти турах не одержал ни одной победы и уволил Патрика Виейру. После этого команда выиграла первый матч в турнире и сейчас занимает 18-е место.

Де России в январе 2024 года сменил Жозе Моуринью в «Роме», но уже в сентябре был уволен. В сезоне 2022/23 он работал в клубе второй лиги СПАЛ.

Ближайший матч «Дженоа» проведет с замыкающей таблицу «Фиорентиной» 9 декабря.