 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,75 x 4 2 4,3 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,62 x 4,05 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,9 x 3,15 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,15 2 2,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,55 x 3,25 2 2,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,85 x 3,55 2 2,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,15 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

«Кайрат» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов со счетом 1:2
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1
Фото: Marco Luzzani / Getty Images
Фото: Marco Luzzani / Getty Images

Казахстанский «Кайрат» уступил миланскому «Интеру» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1.

В составе команды из Алматы забитым мячом отличился защитник Офри Арад (55-я минута). У миланского клуба отметились Лаутаро Мартинес (45) и Карлос Аугусто (67).

«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов
Спорт
Фото:Aziz Karimov / Getty Images

После четырех матчей «Интер» набрал 12 очков, а казахстанский клуб — один балл.

В следующем туре «Кайрат» 26 ноября в гостях сыграет с датским «Копенгагеном», а «Интер» в тот же день на выезде встретится с испанским «Атлетико».

В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.

Результаты параллельных матчей

«Аякс» — «Галатасарай» (0:3)

«Бенфика» — «Байер» (0:1)

«Брюгге» — «Барселона» (3:3)

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (4:1)

«Марсель» — «Аталанта» (0:1)

«Ньюкасл Юнайтед» — «Атлетик» (2:0)

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Лига Чемпионов Кайрат ФК Интер Милан
Материалы по теме
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов
Спорт
Клуб Слуцкого потерпел второе поражение в азиатской Лиге чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Politico узнало, что Джоли попала в Херсон пешком и без предупреждения Политика, 02:31
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом Политика, 02:21
Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе» Политика, 02:00
Победительницу конкурса «Мисс Земля» выбрали на Филиппинах Общество, 01:57
«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов Спорт, 01:54
Над Московской областью вновь заметили летящий болид Общество, 01:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Трамп сообщил о словах Путина про 10 лет попыток решить кризис на Украине Политика, 01:40
Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам Политика, 01:24
Третий российский аэропорт ограничил полеты Общество, 01:23
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Минобороны отчиталось о 16 сбитых за вечер дронах Политика, 00:50
Трамп обвинил ЮАР в «коммунистической тирании» Политика, 00:47
В аэропорту Саратова во второй раз за два часа ограничили полеты Политика, 00:32