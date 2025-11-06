«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов
Казахстанский «Кайрат» уступил миланскому «Интеру» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1.
В составе команды из Алматы забитым мячом отличился защитник Офри Арад (55-я минута). У миланского клуба отметились Лаутаро Мартинес (45) и Карлос Аугусто (67).
После четырех матчей «Интер» набрал 12 очков, а казахстанский клуб — один балл.
В следующем туре «Кайрат» 26 ноября в гостях сыграет с датским «Копенгагеном», а «Интер» в тот же день на выезде встретится с испанским «Атлетико».
В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.
Результаты параллельных матчей
«Аякс» — «Галатасарай» (0:3)
«Бенфика» — «Байер» (0:1)
«Брюгге» — «Барселона» (3:3)
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (4:1)
«Марсель» — «Аталанта» (0:1)
«Ньюкасл Юнайтед» — «Атлетик» (2:0)
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев