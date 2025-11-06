«Кайрат» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов со счетом 1:2

«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1

Фото: Marco Luzzani / Getty Images

Казахстанский «Кайрат» уступил миланскому «Интеру» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1.

В составе команды из Алматы забитым мячом отличился защитник Офри Арад (55-я минута). У миланского клуба отметились Лаутаро Мартинес (45) и Карлос Аугусто (67).

После четырех матчей «Интер» набрал 12 очков, а казахстанский клуб — один балл.

В следующем туре «Кайрат» 26 ноября в гостях сыграет с датским «Копенгагеном», а «Интер» в тот же день на выезде встретится с испанским «Атлетико».

В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.