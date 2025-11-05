«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов

Встреча в Баку завершилась со счетом 2:2

Фото: Aziz Karimov / Getty Images

«Карабах» и английский «Челси» сыграли вничью в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Баку завершилась со счетом 2:2.

В составе азербайджанской команды заброшенными мячами отличились Леандро Андраде (29-я минута) и Марко Янкович (39, с пенальти). У английского клуба отметились Эстевао (16) и Алехандро Гарначо (53).

«Карабах» впервые в своей истории набрал очки в матче против английского клуба в европейских турнирах. Ранее азербайджанская команда шесть раз встречалась с клубами чемпионата Англии и все разы проиграла.

В параллельном матче кипрский «Пафос» обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 1:0. Единственным голом отметился голландский защитник Деррик Лукассен (46).

После четырех матчей «Карабах» и «Челси» набрали по семь очков. На счету «Пафоса» пять баллов, а у испанского клуба — одно очко.

В следующем туре азербайджанская команда 25 ноября в гостях сыграет с итальянским «Наполи», а «Челси» в тот же день примут испанскую «Барселону».

В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.