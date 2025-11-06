Овечкин первым в истории забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ и установил новый рекорд.
«Кэпиталз» принимают «Сент-Луис Блюз». 40-летний Овечкин забил на 18 минуте второго периода. Россиянин первым в истории лиги забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в карьере.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).
До игры с «Сент-Луисом» на счету Овечкина было 7 (2+5) очков в 12 матчах нынешнего сезона, «Кэпиталз» занимали предпоследнее место в Восточной конференции.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ
Овечкин начинал карьеру в «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С «Вашингтоном» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, также на его счету три золота чемпионатов мира со сборной России.
