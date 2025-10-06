Болеющий за «Спартак» ректор «Бауманки» извинился за пост про ЦСКА
Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин после поста с оскорбительными аббревиатурами про ЦСКА принес извинения тем, «кого могла обидеть его позиция», заявили ТАСС в пресс-службе вуза.
Гордин, болеющий за «Спартак», после дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ (2:3) опубликовал комментарий в телеграм-канале c оскорбительными аббревиатурами про ЦСКА, отмечает Sport24. Также Гордин написал, что в матче был «не тот результат, которого он ждал» и «по сердцу, это в лучшем случае была ничья». Комментарии к его посту уже закрыты.
«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными», — отметили в университете.
В вузе добавили, что Гордина за «эту искренность» любят сотрудники и студенты.
«Спартак» пропустил три мяча от ЦСКА уже к 18-й минуте матча и смог только сократить отставание до минимума — 2:3.
Гордину 56 лет, он возглавляет университет с конца 2021 года.
