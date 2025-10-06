 Перейти к основному контенту
Болеющий за «Спартак» ректор «Бауманки» извинился за пост про ЦСКА

Болеющий за «Спартак» ректор «Бауманки» извинился за оскорбительный пост о ЦСКА
«Спартак» 5 октября проиграл ЦСКА со счетом 2:3. Михаил Гордин после матча оставил в телеграм-канале комментарий с оскорбительными аббревиатурами про ЦСКА. В вузе отметили, что он принес извинения
Михаил Гордин
Михаил Гордин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин после поста с оскорбительными аббревиатурами про ЦСКА принес извинения тем, «кого могла обидеть его позиция», заявили ТАСС в пресс-службе вуза.

Гордин, болеющий за «Спартак», после дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ (2:3) опубликовал комментарий в телеграм-канале c оскорбительными аббревиатурами про ЦСКА, отмечает Sport24. Также Гордин написал, что в матче был «не тот результат, которого он ждал» и «по сердцу, это в лучшем случае была ничья». Комментарии к его посту уже закрыты.

«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными», — отметили в университете.

В вузе добавили, что Гордина за «эту искренность» любят сотрудники и студенты.

«Спартак» проиграл ЦСКА, пропустив три мяча в первые 18 минут
Спорт
Кирилл Глебов

«Спартак» пропустил три мяча от ЦСКА уже к 18-й минуте матча и смог только сократить отставание до минимума — 2:3.

Гордину 56 лет, он возглавляет университет с конца 2021 года.

