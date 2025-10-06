«Нелепая ситуация». Почему «Спартак» пропустил три гола в начале дерби

В РП московское дерби завершилось победой ЦСК со счетом 3:2. «Спартак» провалил начало первого тайма, пропустив три гола за 18 минут. Что эксперты говорят о дерби и провальном старте команды — в подборке «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

В матче 11-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2.

Армейцы мощно начали дерби, забив три гола в первом тайме всего за 18 минут. Кирилл Глебов открыл счет на 5-й минуте, Иван Обляков удвоил преимущество на 13-й, реализовав пенальти. Защитник Данил Круговой закрепил успех на 18-й. Еще один гол Облякова в концовке тайма был отменен.

«Спартак» ответил голом Жедсона Фернандеша на 21-й минуте, а Ливай Гарсия сократил отставание на 57-й. В этом эпизоде травму получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, которого заменил Владислав Тороп.

После матча врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что у Акинфеева надрыв связок голеностопа, и он пропустит 10-15 дней при благоприятном прогнозе.

«Спартак» прервал свою победную серию без главного тренера Деяна Станковича, который отбывает дисквалификацию. До этого команда выиграла два матча в РПЛ и один в Кубке России.

Сейчас ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» занимает пятое место с 18 очками, прервав свою шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ.

Мнение экспертов

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России

«Прекрасный матч. Жалко, что одна команда проиграла. Хотелось бы, чтобы победили обе команды, если бы это было возможно. Тот футбол, который они показали, был интересен болельщикам. В первые минуты «Спартак» проиграл и потом пытался как-то выбраться из этой сложной ситуации. Команде не хватило забитых голов, реализации моментов, а также удачи. Но кто-то должен был выиграть, и это сделал ЦСКА», — сказал Семин «РБК Спорт».

Он отметил, что у «Спартака» замены были достаточно правильными и хорошими, но это не помогло отыграться.

Говоря об игре ЦСКА, Семин сказал, что команда показывала хороший футбол, особенно в первые 15 минут матча, и мощно выглядела. «Они такой прессинг оказали, что «Спартак» наделал много ошибок», — заключил он.

Игорь Колыванов, бывший футболист сборной России

«Я вообще удивляюсь, как «Спартак» начинает так играть. 18 минут, и ты уже 0:3 «горишь». Понятно, что сейчас все говорят: спартаковцы собрались, проявили характер», но дело в том, что пропускать в дерби такие мячи и зарабатывать нелепое пенальти — не дело. Ждали немного другого «Спартака», — сказал Колыванов в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что видно, как «Спартак» все время меняет схемы, хотя тренер должен быть последовательным.

«Если ты уже подобрал этих футболистов, то надо играть в атакующий футбол, как любит «Спартак», в 4–3–3. Ну нелепая ситуация, правда. Они стоят и не знают, что делать, не знают кого разбирать, и все рушится. Пока они привыкали, армейцы этим воспользовались моментально», — добавил он.

Колыванов подчеркнул, что игроки ЦСКА на старте второго тайма бросили играть, очень глубоко «сели вниз» и стали играть около своей штрафной.

«Поэтому у «Спартака» и пошли моменты, и передачи, и навесы, что привело к 2:3. Они потом только очнулись, после того как пропустили второй мяч, что нужно играть в футбол», — заключил он.

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Матч был достаточно хорошим и напряженным. Но концовка, поведение игроков, симуляции, затяжка времени — это подпортило впечатление. Хотя сама игра была достаточно качественной. Но в матче «Динамо» — «Локомотив» играли до конца. Мне как зрителю хотелось бы и сейчас это видеть», — сказал Колосков ТАСС.

Александр Мостовой, бывший игрок сборной России

«Не знаю, что произошло со «Спартаком» в первом тайме. Такое бывает в футболе. Но после этих трех пропущенных я думал, что они сравняют. «Спартак» с преимуществом играл. ЦСКА на первом месте — молодцы. Могу только поздравить. Статистика, кстати, в пользу красно-белых. У «Спартака» 18 ударов, а у ЦСКА — 9! Но такое бывает», — сказал Мостовой «СЭ».

Дмитрий Радченко, бывший игрок «Спартака»

«Дерби получилось. То, что ожидали болельщики, специалисты, эксперты, мы увидели на поле. Все было отлично. Хороший, качественный футбол. Это надо спрашивать у тренерского штаба «Спартака», почему такое невзрачное начало (получилось в первом тайме — прим. «РБК Спорт»). Но, конечно, нужно всегда быть сконцентрированным. Было видно, что ЦСКА не собирается отдавать инициативу с первых минут, а «Спартак» не ожидал такого от ЦСКА. Думали, что «армейцы» будут играть вторым номером», — сказал Радченко Metaratings.ru

Валерий Непомнящий, экс-тренер «Томи» и бывший советник президента ЦСКА

«Дерби удалось. В первом тайме игра даже превосходила наши ожидания. ЦСКА победил по делу. Да, залетало все что можно, как вчера в матче «Динамо» — «Локо». Армейцы были почти на голову сильнее «Спартака». А потом все перевернулось, но они не смогли полностью превратить это преимущество в голы. Мне не за что ругать ЦСКА, потому что играли на удержание. А игроки «Спартака» не выступают на высшем уровне по своему потенциал», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Он добавил, что, хотя могло показаться, будто игроки ЦСКА физически «подсели», во втором тайме, го на самом деле это было не так. «Это вопрос психологии. Слишком напрягает давление — надо не пропустить, не проиграть», — добавил Непомнящий.