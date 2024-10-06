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Хет-трик Левандовски принес «Барселоне» победу над «Алавесом»

Хет-трик Левандовски принес «Барселоне» разгромную победу над «Алавесом»
Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0. Левандовски оформил четвертый по скорости хет-трик каталонцев в истории
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

«Барселона» разгромила «Алавес» в гостевом матче девятого тура чемпионата Испании.

Матч в Витории завершился со счетом 0:3. Все мячи на счету Роберта Левандовски, который отличился на 7-й, 22-й и 32-й минутах — это четвертый по скорости хет-трик в Ла Лиге в истории «Барселоны» после Самюэля Это'о, Хусто Техады и Лионеля Месси.

Гол хозяев в первом тайме отменили после видеопросмотра.

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«Барселона» набрала 24 очка и лидирует в чемпионате, опережая на три балла мадридский «Реал».

В следующем туре каталонцы сыграют с «Севильей» 20 октября.

«Алавес» проиграл третий матч подряд и занимает 13-е место, его следующим соперником будет «Вальядолид» 18 октября.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол чемпионат Испании по футболу ФК Барселона Роберт Левандовски
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