«Спартак» разгромил клуб Карпина в матче РПЛ
«Спартак» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0.
Забитыми мячами в составе московского клуба отметились Наиль Умяров (29-я минута) и Шамар Николсон (34, 45+1).
«Спартак» открыл счет на девятой минуте благодаря голу Шамара Николсона, однако мяч был отменен из-за офсайда.
Московский клуб набрал 19 очков, занимая пятое место в таблице, у команды Валерия Карпина девятая строчка и 12 баллов.
В следующем туре «Спартак» 19 октября сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Ростов» в этот же день встретится на выезде с нижегородским «Пари НН».
В параллельном матче «Рубин» в домашней игре обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.
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