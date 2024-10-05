«Спартак» разгромил клуб Карпина в матче РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Шамар Николсон

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе московского клуба отметились Наиль Умяров (29-я минута) и Шамар Николсон (34, 45+1).

«Спартак» открыл счет на девятой минуте благодаря голу Шамара Николсона, однако мяч был отменен из-за офсайда.

Московский клуб набрал 19 очков, занимая пятое место в таблице, у команды Валерия Карпина девятая строчка и 12 баллов.

В следующем туре «Спартак» 19 октября сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Ростов» в этот же день встретится на выезде с нижегородским «Пари НН».

В параллельном матче «Рубин» в домашней игре обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.