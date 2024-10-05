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«Спартак» разгромил клуб Карпина в матче РПЛ

«Спартак» разгромил «Ростов» Карпина со счетом 3:0
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Шамар Николсон
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе московского клуба отметились Наиль Умяров (29-я минута) и Шамар Николсон (34, 45+1).

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Фото:пресс-служба ФК "Локомотив"

«Спартак» открыл счет на девятой минуте благодаря голу Шамара Николсона, однако мяч был отменен из-за офсайда.

Московский клуб набрал 19 очков, занимая пятое место в таблице, у команды Валерия Карпина девятая строчка и 12 баллов.

В следующем туре «Спартак» 19 октября сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Ростов» в этот же день встретится на выезде с нижегородским «Пари НН».

В параллельном матче «Рубин» в домашней игре обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

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