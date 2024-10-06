МЮ продлил серию без побед на фоне сообщений о скором уходе тен Хага
«Манчестер Юнайтед» (МЮ) продлил безвыигрышную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ) до трех матчей, завершив вничью встречу седьмого тура с «Астон Виллой».
Игра в Бирмингеме завершилась со счетом 0:0.
МЮ не побеждал после матча с «Барнсли» в Кубке Англии 17 сентября. С тех пор у команды Эрика тен Хага две ничьи и проигрыш в АПЛ и два ничейных результата в Лиге Европы.
В АПЛ клуб после семи туров идет на 14-м месте. Следующий матч команда проведет с «Брентфордом» 19 октября.
30 сентября ESPN сообщил, что МЮ расстанется с тен Хагом. Mirror писала, что команду временно возглавит Рууд ван Нистелрой.
При тен Хаге МЮ выиграл только Кубок Англии (сезон 2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23), а нынешний сезон начал неудачно.
В параллельном матче «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 1:1.
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